交通部觀光局為因應陸客來臺旅遊市場快速變動，推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」。屏東縣政府也推出秋冬遊計畫四大方案因應，以推升國民旅遊內需消費，並促進旅遊所需的「食、宿、遊、購、行」整體關聯產業發展。

縣府指出，整個方案更符合在地需求，內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」及「公協會辦理觀光優惠活動」，實施期間為108年9月1日至12月31日，期藉此紓緩陸客自由行來臺減少的衝擊，並有效刺激淡季國旅市場。

除了交通部觀光局推動的秋冬遊旅遊補助專案外，在此期間屏東也充滿各項大大小小活動，像是連續第三年舉辦的「屏日生活市集」，在第1場次落幕後，也將於9月13、14日及10月12、13日分別在恆春西門廣場及滿州港口吊橋登場。「屏日生活市集」不僅集結恆春半島的各種手作文創、小農產品和輕食料理，顛覆遊客對墾丁只有海洋和陽光的想像，活動前後還有免費的講座和手作課程，包括小兔仔書窩的海洋親子繪本講座，瑜珈、珊瑚拓印DIY和種子吊飾DIY等活動；同時，縣府也將打造出屬於屏南地區的音樂品牌，今年9月起推出「秋天不吶喊音樂節」，9月20至21日晚間7點至12點，在墾丁大灣遊憩區文青、浪漫風格登場，邀請遊客坐草地、吹海風，免費入場享受音樂；另外還有2019半島歌謠祭，活動包含民謠大賽、世界音樂、半島劇場、老調新聲等四大主軸，還有市集、講座等活動，10月22至27日帶來滿滿的文化氛圍。

此外還有備受囑目的「2019台灣設計展」，今年首次移師屏東舉辦，展期自10月5日至10月20日，展場規劃以1+3呈現，主展區為台糖縣民公園（原台糖紙漿廠），衛星展區包含屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、屏東美術館。從特色產業、文化教育、觀光與社福不同面向，用設計翻轉地域思維，期待透過設計轉化屏東，加值屏東產業能量，也讓民眾重新認識屏東這個城市、感受屏東的設計力量；今年十月國慶煙火也將在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，旅客來屏東還可欣賞壯麗璀璨的煙火；這也是屏東縣睽違12年後再次舉辦國慶煙火。另外配合秋冬遊補助，旅宿業者也紛紛提出優惠，縣政府也加碼舉辦摸彩活動;交通旅遊處表示，屏東自9月開始先後適逢中秋及國慶連續假期，有各項大大小小精彩活動及住宿優惠還有摸彩，民眾趕快規劃秋冬期間到屏東旅遊、看展、賞煙火，還有大獎等你拿哦。

(工商 )