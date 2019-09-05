《超級偶像》冠軍張芸京，日前於生日前一周舉辦「京城團圓」生日會，相隔7年再辦生日會與歌迷同歡，嘉賓亞洲流行鋼琴演奏才子V.K克不只演奏了「光無盡墜落的美麗」，還和張芸京一起表演「手掌心」，她的超偶戰友林宗興也以專輯中所創作的〈金水〉表達心意，另一位戰友王雅婷即使前一晚感冒失聲，仍抱病到場為好友慶生，特別獻唱〈愛什麼稀罕〉炒HIGH氣氛。

生日會進行到一半時，超偶第三屆冠軍艾成也現身會場，與坐在台下默默支持的超偶戰友江明娟一起被請上台，台上瞬間從音樂會變成脫口秀，林宗興跟艾成一路從台上鬥嘴到台下，江明娟也大膽地問起艾成，你現在感情很好吧，笑翻所有人，張芸京也笑到一度無法接話。

生日會特別準備遊戲與歌迷同歡，張芸京現場出了20道題目，想看看歌迷對他的熟悉程度，沒想到很多題目歌迷都回答不出來，讓張芸京半開玩笑地說：「我好傷心，怎麼覺得是整到我自己。」後來玩超級比一比時，更被歌迷嗆說她比得很爛，讓她哭笑不得，最後自我放棄地說：「對，我真的比得很爛！」玩完後笑喊這些遊戲根本是在整自己，但看到歌迷們笑得很開心，也值得了。

張芸京與藝人好友一起慶生。（經紀人提供）

(中時 )