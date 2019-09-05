交通部為協助國內自動駕駛車輛產業發展，去年底修正並發布《道路交通安全規則》，訂定自動駕駛車輛申請道路測試作業規定，公路總局近日也完成製作專用試車號牌「試0001」，民眾接下來可以在新竹市發現測試車的蹤跡。

公路總局指出，供自動駕駛車輛行駛道路測試懸掛的專用試車號牌已經完成，首件無人車道路測試申請案，是由財團法人工業技術研究院提出，交通部已於昨日核准，公路總局正式發出第1副編碼「試0001」的自駕車專用試車號牌，供該輛測試車在新竹市政府同意的轄管道路路線範圍內，進行道路測試作業，測試期間為1年。

公路總局表示，自動駕駛車輛專用試車號牌的號牌顏色與現行試車號牌顏色相同，均為白底藍字，但於號牌上方特別標註有「自駕車」字樣，亦即未來民眾如在路上看到懸掛此類試車牌之車輛，即為自動駕駛車輛在進行道路測試作業。

公總強調，目前自動駕駛車輛在進行道路測試時，車上駕駛座仍有駕駛人員監控，測試作業是以相對低車速、高度人員監控方式進行，測試作業並應遵守相關道路交通管理規定。

(中時 )