學生以好神拖脫把原理，將波浪的動能進行轉換發電。（二信高中提供／許家寧基隆傳真）

2019全國海洋能源創意實作競賽，基隆二信高中4名高一學生研發「Generality橫臂式發電系統」勇奪第一名，得獎學生說，在家常幫忙媽媽拖地，突發奇想從「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，將波浪的動能進行轉換來發電。

基隆二信高中普通科王亦瑄、黃煒翔、游豐維、王永詮四人研發的橫臂式發電系統，隊長王永詮表示，此次競賽作品有較高的運動連續性，主要是使用之單向齒輪可將正逆時鐘轉動化為單一方向，使發電裝置能持續不斷的轉動，使得感應發電的電流更加穩定。

王永詮、王亦瑄都說，在家裡假日常常幫媽媽拖地，因此想到「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，將波浪的動能轉換為中央活塞的位能去推動壓縮空氣，產生使發電裝置旋轉的機械能，從生活上發揮創意的連結，也符合波浪能與流能競賽主題。

主辦單位表示，這次競賽希望藉由創意實作，結合離岸風力與波浪能轉換器，找到再生能源研發的新趨勢，二信高中的表現令所有評審委員刮目相看，從作品的創意性及可行性可看出學生的相當有研創實力，期待有機會將作品進一步「產品化」。

校長林立說，這項比賽是由教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫北北基推動中心」主辦，設計主題以波浪能和流能為重點，設計細節必須包含錨錠、基礎系統與能量轉換裝置等技術應用，對於高中職生可說是一項挑戰專業技能的高難度競賽。

(中時 )