先前差點在延長賽擊敗美國的土耳其，竟在世界盃預賽跌了一個大跟斗！受制於捷克的嚴密防守，土耳其5日全場命中率不到4成，加上主力前鋒伊耶索瓦熄火，土耳其竟以76比91吞敗，也拱手奉送16強門票給隊史首次打世界盃的捷克。

或許還沒從前役跟美國拚戰45分鐘當中恢復，土耳其5日從一開賽就被捷克壓著打，打完前3節，仍以60比66落後，來到末節，土耳其的外線火力更加低迷，反而讓捷克趁機擴大領先差距，也讓比賽打到讀秒階段就進入垃圾時間。

捷克除了投籃命中率5成9，遠勝於土耳其的3成8，籃板也取得41比26絕對優勢，爆冷拿下16強門票並不僥倖，魯班攻下18分，巴爾溫17分，歐達16分，波哈席克15分，效力公牛的薩托蘭斯基11分、7助攻與7籃板。

土耳其則以騎士前鋒歐斯曼24分，七六人射手寇克馬茲也有16分，可惜效力公鹿的伊耶索瓦完全找不到手感，全場投9中0，含三分球4投0中，僅靠罰球拿下6分，少了他這個重要得分武器，土耳其想要逆轉贏球更是難上加難。

5日其他世界盃戰況：巴西84比73擊退蒙特內哥羅，3連勝取得F組第1身分晉級16強；加拿大82比60輕取塞內加爾；德國96比62痛宰約旦。

(中時電子報)