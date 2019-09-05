許多人在家吹冷氣，常會遇到冷氣滴水的問題，有女網友半夜發現家裡冷氣突然滴水，而冷氣下方就是電腦，情急之下就用了小孩的尿布去接水，沒想到尿布吸水力居然那麼好。

網友在臉書社團《爆怨公社》PO文，說家裡冷氣「日前選在大半夜滴水，因為下方有電腦，只好用孩子的尿布來接滴水...」因為冷氣下方就是電腦，因此情急之下就拿小孩的XXL號尿布來接滴水，結果意外發現尿布吸水力超強，而事後冷氣師傅檢查水竟不滴了，檢查也發現冷氣沒故障，排水管也沒有塞住，不知道為什麼水會從葉片滴下來，讓她忍不住抱怨「裝孝威」。

網友看了後紛紛在底下留言，表示自己也有類似經驗，「冷氣怕修理。我的客戶也有發生過，熱水器壞掉叫修，一到達現場，馬上恢復正常 。」、「我家的也是，師父來就馬上不滴了...根本整人啊！」還有網友表示自己用過衛生棉「我用夜用加長型， 結果維修人員來 ，我忘記撕下來」，也有網友分享「我家也是這款，買沒多久也是滴水，跟廠商反映，技師很快就拿新的室內機來換之後就沒問題了，給您參考」

(中時電子報)