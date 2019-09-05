疾病管制署今(5)日上午公布台南市北區新增1例本土登革熱之後，下午再公布安南區安慶里1位60多歲女性的感染個案，由於感染源待釐清，使得台南市除了北區、東區外，現在還要加上安南區為疫情熱點。

這位新增個案在9月1日出現發燒、全身痠痛、腹瀉等症狀，9月2日就醫，後因症狀沒有改善，9月4日再次就醫並轉診醫院，經過登革熱NS1快篩陽性後通報，今天檢驗確診，目前個案正在住院中。

個案平時活動地以安南區安慶里住家、安南區頂安里大愛公園為主，每周會到安南區怡安果菜市場1至2次，依照個案活動史研判，在住家或活動地周邊感染的可能性較高。

疾管署副署長羅一鈞表示，安南區7月出現2例感染個案的疫情監測期已在8月18日結束，因此這例新增個案是新的感染個案，感染源待確定，不排除與北區、東區或境外感染有關。

今年以來，國內累計79例本土登革熱病例，其中高雄市51例、台南市24例、新北市、桃園市與台北市各1例；另有363例境外移入病例為近10年同期最高。

(中時 )