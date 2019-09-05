香港眾志祕書長黃之鋒前天到台灣期盼要讓「今日台灣，明日香港」成真，桃園市長鄭文燦5日讚黃「非常勇敢」，也認為不只是反送中的法案應該要撤回，香港的民主改革承諾也不應該跳票。

鄭文燦說，黃之峰是一個非常勇敢追求民主的香港年輕人，他的勇氣全世界都看到了，他來台灣訪問，也得到很大的迴響跟支持。

鄭文燦提到，反送中所標誌的意義，就是香港民主的分水嶺，不只是反送中的法案應該要撤回，香港的民主改革承諾也不應該跳票。接下來應該是全世界來關注香港、支持香港，能夠讓北京政府看到，香港是需要民主的。

對於黃之鋒呼籲台灣訂《難民法》，鄭文燦和中央口徑一致，認為港澳條例足以支持港澳人士來台灣。鄭文燦提到自己本身也擔任中華港澳之友會的理事長，這個協會是在促進台港澳的交流，也是希望能夠支持香港的民主，強調協會不分藍綠的幹部，都非常關切香港的發展。「這個協會基本上是有藍有綠，兩個不同意見都可以在這個協會裡面得到共識！」

(中時 )