旺董蔡衍明表明絕對不會出賣台灣。（圖／資料照／陳信翰攝）

旺旺集團董事長蔡衍明日前錄影當起YouTuber，親自回應外界種種疑問，獲得網友極大迴響，訂閱戶已逼近3萬。旺董再接再厲成立臉書粉絲團，提供最新消息與網友們分享。

近日，有人只因《旺報》報導太多大陸新聞，就誣指其是紅媒。旺董為此抱屈，為導正部分人士誤解，特地親自宣讀錄製《無色覺醒 - 愛台十大主張》：

第一點，「認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人」，就是要台灣跳脫意識形態鬥爭，讓兩岸民眾擁有更多契機了解彼此、融合為一體。

第二點，「取消兩岸交流的各種障礙，幫助台灣人認識現在的共產黨，大陸人理解台灣的需求，以達到兩岸人民心靈契合，政經融一」。

第三點，「摒棄政黨惡鬥，讓海峽兩岸各黨比賽愛台灣」。

第四點：「擁護海峽兩岸和平發展，願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式」。

第五點，「全力拼經濟支持陸資來台投資，並與外資享有同等待遇」。

第六點，「即刻改善司法，重振司法威信，健全法治體系」。

第七點，「支持依法執行死刑，維護法律尊嚴，保障人民安全」。

第八點，「努力維護中華傳統優良文化，讓課綱正常化」。

第九點，「支持重啟核四，減少核電、增加綠電，以務實態度逐步完善能源結構」。

第十點，「維護基本人權，平等對待陸生與陸配」。

(中時電子報)