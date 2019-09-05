「我們有些孩子，沒吃過月餅！」因為去年底春安國小校長黃志隆這樣的一句話，丰丹嚴選本舖總經理陳蓓梅，起心動念，要請春安國小的弱勢小朋友吃月餅，5日中秋節前夕，陳蓓梅來到春安國小，兌現她的承諾，贈送出100盒月餅，她說：生命的意義不在做多少、要多少，而是夢想實現，而我現在的心態就是付出最重要。

台中市知名糕餅業者，丰丹嚴選本舖總經理陳蓓梅，去年在人稱勞當勞叔叔的慈善企業家賴建川所舉辦的圍爐慈善餐會中，得知春安國小至少有六成小朋友是弱勢族群，且當中還有小朋友不知道月餅的味道是什麼，當場就向校長黃志隆表示，要在明年的中秋節，送給這些小朋友每人一盒月餅，5日陳蓓梅在賴建川的陪同下，來到春安國小，贈送100盒月餅，由春安國小校長黃志隆代表收下。

陳蓓梅表示，人生當中你要做些一些事情來激勵自己，其實我是激勵自己，這樣讓我覺得生命中有意義，我做糕餅這麼辛苦，是值得的，因為我做了一件我覺得還有一點小驕傲的事，讓我人生這條路覺得走得有力量，我跟我妹妹陳蓓琴都是這種想法，創業六年來，很辛苦，不為賺大錢，而是為了生命的實現，現有能力做這樣有意義的事，就是對自己最大的滿足。

春安國小校長黃志隆說，我比較感動的是，去年那次餐會，是第一次跟陳姐認識，聽了我們學校的故事後，她二話不說，就表示說明年要來協助孩子的月餅，送月餅對陳姐雖是小事，但對我們來說，卻是一個非常溫暖、充滿希望的感動；今年暑假，原想說陳姐這麼忙，應該忘記這件事，沒想到更感動的事，陳姐自己打電話來說，她記得這件事，一定要來幫助這些孩子。

(中時 )