▲九九峰可愛世界園區內飼養的迷妳可愛動物。（楊樹煌攝）

▲九九峰可愛世界的迷妳山羊，見人跟牠拍照還會裝可愛拌鬼臉。（楊樹煌攝）

▲「九九峰可愛世界」董事長游家富最寵愛的鸚鵡，名叫「Apple」不但會唱兩隻老虎、生日快樂…等歌曲，唱完還會說「Apple好棒！」。（楊樹煌攝）

▲九九峰可愛世界董事長游家富示將以20億元打造的亞洲最大鳥園，遊客中心造型就有如天堂鳥。（楊樹煌攝）

▲目前正積極趕工興建的「亞洲規模最大」鳥園「九九峰可愛世界」。（楊樹煌攝）

南投縣草屯鎮郊有愛鳥企業家游家富，將與新加坡鳥園團隊合作，斥資約20億元，在草屯打造出「亞洲規模最大」的鳥園，目前正著手興建中，業者希望能趕在2020年11月展開試營運，期為南投縣的觀光注入活力，並讓全力朝觀光發展的草屯鎮，躍升為國際級的重要觀光新市鎮。

將取名為「九九峰可愛世界」的亞洲最大鳥園，位於南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段726巷1號，原是座私人鳥園和動物園，佔地20公頃，目前已有7.80種各種不同的鳥類和迷妳可愛動物，如迷妳猴、迷妳馬、迷妳牛、迷妳羊以及鴕鳥等等。

業者游家富透露，籌建1座大型的動物園或鳥園，來與熱愛動物、鳥類的愛好者共享，是他從小就有的憧憬與夢想，所以自從多年前在草屯鎮郊買了20甲地後，就朝著動物園或鳥園的方向進行規劃，並擬定以20億元來打造亞洲規模最大且多樣性的鳥園。

目前經與國際級的新加坡鳥園工作人員所組的團隊合作後，所有規劃案都次第進行整地、並進行水土保持工程，未來該座佔地約20公頃的鳥園，園內除有30多種迷妳動物，還會建築型態如天堂鳥的遊客中心，鳥類將會有200多種類、總數約6千多隻的鳥類，並有咖啡博物館與鳥蛋博物館等等。

同時園內也會架設6大座天網，每座天網約2-3千坪大，並設置鳥類表演區，讓遊客與鳥類互動，游家富並表示，園區所有建設將以自然生態的方式為主，連面積4千多坪的餐廳、賣店和咖啡、鳥蛋博物館，也都會朝向大自然，不破壞生態環境的方式建造，游家富說，他有信心會建造1座讓大家耳目一新的國際級鳥園，得大家期待。

草屯鎮長簡景賢表示，欣見草屯鎮將有座亞洲最大的國際級鳥園，為了地方觀光發展及交通需求，鎮公所將會全力協助外環道路打通及周邊交通進行規劃，讓九九峰可愛世界為地方帶來繁榮發展，並成為遊客最樂於到來之地。

(中時 )