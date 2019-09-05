袁詠儀曬素顏。（圖／翻攝自anitayuenwy IG）

張智霖送上一袋魚。（圖／翻攝自anitayuenwy IG）

張智霖和袁詠儀是演藝圈中的模範夫妻，上月張智霖生日罕見開臉書直播，在床上跟老婆求養新寵物貓咪，卻被袁詠儀打槍。昨(4日)袁詠儀過48歲生日，她在IG開心曬出慶生聚餐照，自曝張智霖送她的禮物竟是「一包魚」，原來是件藝術品，令袁詠儀苦笑說：「開始培養我的藝術方向」。

袁詠儀和張智霖結婚18年，育有一兒，日前張智霖在直播中求養貓被拒，港媒報導，多年曾有高人指點，若張智霖夫妻想生女兒，養貓絕對有益，而張智霖最近又開口想養貓，媒體問他是否和想追生女兒有關？他笑回：「這些就順其自然啦！」笑說是為了幫狗狗增加玩伴才想養貓，無奈袁詠儀不肯。

昨張智霖和一票親友為袁詠儀慶生，袁詠儀發文說：「老闆娘悉心，準備了合時的佳餚，朋友們又送上鮮花、蛋糕、紅包、鮑魚和包，主題都是包、包、包，謝謝你們」，可見眾人還為她準備藍色名牌包的主題蛋糕，袁詠儀最後又說：「當然要分享張先生送我的也是包，一包⋯⋯魚（開始培養我的藝術方向）」，粉絲則說：「好喜歡你們一家」、「張先生這招夠狠」、「生日快樂」。

(中時電子報)