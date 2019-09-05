近年中部空污嚴重，帶動空氣清淨機和防霾產品熱銷，其中一款荷蘭進口透過靜電阻隔霾害的透氣紗窗，目前有多家建設公司建案採用，其總經理黃振明直言，家族中有6人不菸不酒卻罹患肺線癌，為翻轉家族宿命才會引進並推廣這樣的專利產品。

黃振明指出，霾害嚴重，經常可見民眾緊閉窗戶使用空氣清淨機，但相當不透氣也不通風，目前市售的防霾紗窗多以小孔洞來阻隔PM2.5，他在兩年前引進這款荷蘭專利產品防塵透氣網紗，採用的是靜電阻斷加上物理攔截，經實驗證實PM10阻隔率大於90％，而PM2.5阻隔率達88％，雖然一般三房兩廳的費用約為兩台空氣清淨機的價格，卻可以透過抹布擦拭、水洗清潔長效保有防霾的效果，值得推廣。

他也坦言，自己是彰化人，家族中有6名長輩不菸不酒卻罹患肺腺癌，其中3人還因此過世，引進該產品，不但是要讓自己健康，也是希望在目前空污仍無法有效改善前，家戶都能做好自我保護。

(中時 )