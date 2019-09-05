賈姓男子去年底在台北「世貿一館」逛展覽場時，把手插進口袋，故意行走在展場內舞台後方狹窄空間，然後將手自口袋內鼓出，隔著褲袋用手指，順勢對著在展場攤位工作的女子臀部摸過去，然後快步離開，被害人遇襲受驚，當場大叫和同事追上去，賈經保全報警後被送辦。案經台北地方法院審理，賈還聲稱是不小心碰到，否認性騷擾，法官勘驗監視畫面確認犯行，依性騷擾罪判賈有期徒刑4月，可易科罰金。本案可上訴。

2018年12月2日下午5點多許，賈男在世貿一館參觀展覽，趁被害人站在館內全家超商攤位的舞台前方發放文宣，檢方起訴賈，捨被害人前方寬敞走道不走，故意從她後方狹窄空間穿過，將插在口袋的手自口袋內鼓出，一路走過順勢撫摸被害人臀部下緣，隨後快步離去。被害人驚覺有人摸她臀部，心生噁心感，當場大叫，並和同事追上前攔下賈男，報由保全通知警員到場，將賈依法送辦。

北院開庭，賈承認有碰到被害人身體，辯稱「我不是故意的，是不小心擦撞到的」，否認涉及性騷擾。法官勘驗光碟，發現被害人當天站的位置，距離後方舞台只有一個人的寬度可經過，但女子前方走道確實寬敞，認定賈男故意靠近被害人身邊，選擇被害人後方的狹窄通道通行，好方便犯罪。

法官認為，賈在毫無警戒的公共展場內，趁被害人在展場攤位工作，觸摸被害人的臀部，犯後又矢口否認、飾詞狡辯，態度不佳，且未與被害人和解，將他判刑4月，可易科罰金12萬。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )