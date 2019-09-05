高雄晶英國際行館引進Ukai Kaiseki懷石料理，預料將帶動住房率。（柯宗緯攝）

高雄晶英國際行館引進Ukai Kaiseki懷石料理，預料將帶動住房率。（柯宗緯攝）

高雄晶英國際行館網美指定房型，又大片落地窗，陽光灑進浴室，特別耀眼。（柯宗緯攝）

高雄最頂級飯店「晶英國際行館」開幕近兩年，引進日本Ukai鐵板燒、牛排館，5日再度引進懷石料理，鎖定高端客戶，每客2000元起跳，預料餐飲將帶動住房率。業者指出，今年8月住宿率創新高達到35％，有信心年底前會衝到45％。

晶英國際行館座落於亞洲新灣區，當初房價每晚破萬，造成話題。業者目標明確，鎖定金字塔頂端客戶，除國際級精品行館外，更引進日本55年歷史Ukai集團旗下2間餐廳，今年更將Ukai鐵板燒拓點至台北微風南山。

但在Ukai揮軍北上前，不少北部民眾特地慕名到高雄用餐，為了大啖日本最極致料理，而不惜砸重金入住晶英國際行館。業者分析，住宿以國旅占7成，外籍客占3成，而在台北Ukai消費後，到高雄入住、用餐也有優惠，吸引外地客前來。

高雄晶英國際行館負責人、御盟集團董事長邵永添表示，4年前吃到Ukai Kaiseki 懷石料理驚為天人，但當時正籌備鐵板燒、西餐廳，歷經1年多與日本總社交涉，獲得對方信任，成功將懷石料理引進台灣，不必舟車勞頓飛日本，只要在晶英就吃得到。

高雄晶英指出，Ukai Kaiseki懷石料理以無菜單料理型式提供，午間套餐2000元起、晚間套餐3500起，餐具全由日本引進，鍋物料理特別以桌邊服務呈現，饕客更能貼近感受到料理職人精神。住宿方面，秋冬專案6999元起，年底前入住平日享秋冬國旅補助，9月再加碼假日免加價。

(中時 )