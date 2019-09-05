東京奧運籌委會公布射擊賽程，第一面金牌將落在女子10公尺空氣步槍項目，台灣女將林穎欣上周在世界盃巴西站替我國拿到一張參賽門票，如無意外林穎欣也將代表台灣出征日本，有機會拚搶這面東奧首金。

目前我國在射擊、射箭、游泳與田徑等項目取得12張東京奧運入場券，其中射箭獲得6席滿額資格，射擊則是田家榛女子25公尺手槍、吳佳穎女子10公尺空氣手槍、林穎欣女子10公尺空氣步槍，游泳方面是王星皓在男子200公尺混合式以及王冠閎在男子200公尺蝶式游進奧運A標，自動取得參賽資格；田徑則是男子標槍名將、「黃金右臂」鄭兆村跨過參賽門檻。

東京奧運射擊比賽從7月25日進行至8月3日，共計頒發15面金牌，25日首日賽程就有2金得主誕生，第一金將是上午的女子10公尺空氣步槍，下午是男子10公尺空氣手槍，26日上午進行女子10公尺空氣手槍決賽，「證件妹」吳佳穎也將力拚佳績，田家榛拿到的女子25公尺手槍則是在31日上午舉行，預計下午兩點會誕生金牌得主。

中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，台灣應該還可以拿到5張入場券，分別是男女10公尺空氣手槍以及飛靶，有機會爭金奪銀搶銅。

大陸已在手槍和步槍10面金牌取得20張滿額參賽資格，1984年洛杉磯奧運許海峰摘下大陸在射擊項目第一面金牌，此後9屆奧運共計奪得22金，最風光的是2008年北京奧運勇奪5金，其中杜麗在2004年雅典奧運以及張夢雪在2016年里約奧運都是在女子10公尺空氣步槍奪得該屆奧運會首金。

(中時電子報)