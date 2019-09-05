指揮家楊士弘將帶領NSO國家交響樂團，演出星戰電影交響音樂會。（牛耳藝術提供／李欣恬台北傳真）

在電影原聲帶之外，還有什麼方式可聽電影音樂？近年以大銀幕播放電影全片，搭配現場交響樂團演出的電影交響音樂會形式，蔚為風行，本周末《星際大戰》電影交響音樂會也將登場，由楊士弘指揮NSO國家交響樂團。

楊士弘表示，「一部精彩的電影，除了動人劇情、吸睛特效之外，加上電影配樂烘托出緊張、衝突或是動人溫馨的氣氛，共同為觀眾創造出最難忘的觀影體驗。」

楊士弘說，星戰電影音樂是他非常喜歡的作品，「希望觀眾們能透過電影交響音樂會的形式，更享受電影配樂帶來的感動與震撼，非常期待這次與國家交響樂團的合作，以及與觀眾之間的互動。」

《星際大戰》電影系列襲捲全球40年，關鍵之一就是電影配樂，擔任配樂的作曲家約翰．威廉斯，以主題音樂的寫作手法，對好萊塢電影音樂產生深遠影響，並引起好萊塢一股管弦交響配樂風潮，約翰．威廉斯表示，配了一系列星戰電影，「每一次聽見熟悉的旋律，就像跟老朋友敘舊一樣。」

最初約翰．威廉斯是在導演好友史蒂芬．史匹柏引薦下，才和星戰的導演喬治．盧卡斯合作，喬治．盧卡斯表示，約翰．威廉斯是任何一個導演夢想中的工作伙伴，「在電影音樂工作者中，很難再找到第二位約翰．威廉斯，能跨越古典與流行，縱橫電影界與音樂界的多元化作曲家。從大排場的華麗史詩鉅作到詮釋細膩情感的小品電影，都有非常傑出的創作。」

這次來台演出的電影交響音樂會場次為，9月7日《星際大戰：絕地大反攻》，9月8日《STAR WARS：原力覺醒》，地點都在台北國家音樂廳。

(中時 )