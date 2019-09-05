民進黨立委余天5日出席活動，針對民進黨立委陳明文日前在高鐵上遺落一個裝有新台幣 300 萬元現金行李箱表示「太不小心了！」但相信陳明文一定是力挺兒子開店，希望陳明文可以出面解釋清楚，不然大家會在後面猜測亂說話。

陳明文日前在高鐵上遺落一個裝有新台幣 300 萬元現金行李箱，最後順利找到，並由兒子陳政廷代領回，兒子第一時間出面解釋，這筆錢是爸爸投資他到菲律賓手搖飲料店的創業基金，卻依舊引發各界關注，質疑擁有這麼大筆的金錢實在不單純。

余天戴墨鏡今5日上午出席免費配戴老花眼鏡與中醫義診表示，要好好保護眼睛，像他視網膜破裂，術後要特別保養，不能提重物、見強光，不然經常會發作。

針對同黨陳明文遺失了 300 萬元行李箱他表示，「做老爸的當然要幫忙兒子」要是他也會這麼做，但陳明文實在太不小心，這麼多錢怎麼會忘在高鐵上？他表示，如果要給兒子錢不用搭高鐵，直接提回家當面給兒子就好，對於陳明文300 萬元的用途究竟為何，余天表示自己也不太清楚。

余天建議，陳明文要勇敢面對外頭的質疑，出面解釋實況和金錢用途，若不講清楚，怕大家會在背後亂猜測。

(中時 )