新加坡歌手向洋曾於2016年參加《中國新歌聲》第一季，一直以來被說有明星臉的他，曾被指像混血男星錦榮、楊一展，甚至周杰倫。他沉寂3年，今年終於簽約合作華納音樂，將於6日推出親自作曲的首支國語單曲及MV〈排過的隊〉，用放克曲調和隨性唱腔描述自己當初奪下全國亞軍後，卻選擇消失做音樂的種種經歷。

向洋當年參加《中國新歌聲》，在盲選階段演唱韋禮安的〈有沒有〉，隨即獲四位導師周杰倫、那英、庾澄慶及汪峰的認可，最後他選擇加入周杰倫戰隊，並於第一季總決賽上，以些許差距成為該季亞軍兼周杰倫戰隊冠軍。

向洋今年簽約合作華納。（華納音樂提供）

〈排過的隊〉MV故事以尋人啟事作為開頭，假想向洋突然失蹤，社交媒體的最後更新停留在3周前而開啟了一段充滿懸疑感的尋人故事，以世界被電子螢幕被割裂成了繁榮的虛擬世界和螢幕外冷清的現實世界。隨著科技的完善，絕大多數人開始沈迷在虛擬世界裏，忽略了現實的意義。

(中時 )