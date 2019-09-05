為提高獨居長者社會參與度，三重區公所5日舉辦幸福風城活動，帶長輩到新竹綠世界農場活絡筋骨。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

為提高獨居長者社會參與度，三重區公所5日舉辦幸福風城活動，帶長輩到新竹綠世界農場活絡筋骨，隨隊請志工一對一陪伴長者、護理師跟隨。三重區長劉來通表示，適逢重陽節將至，希望長者們和今天一樣在歡笑聲中度過，期待更多人參與銀髮族關懷服務，讓獨居長者都能獲得良善的照顧。

一早長者們打扮得光鮮亮麗，在志工護理師的伴隨下，上了遊覽車準備前往綠世界生態農場、眷村博物館。希望透過廣闊園區豐富的自然生態、多樣化的動植物種，讓長者有機會離開水泥叢林、親近大自然。

三重區公所劉區長來通表示，重陽節是踏秋的好時節，出遊對獨居長者來說是難得的機會，此次活動感謝先嗇宮董事長李乾龍對三重區獨居長者多年來的關懷，還提供精緻的伴手禮。希望未來長者像今天一樣在歡笑聲中度過每一天，也期待社會上有更多人參與銀髮族的關懷服務，讓獨居長者都能獲得良善的照顧。

(中時 )