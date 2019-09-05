「烏梁素海今年已補水3.82億立方米，預計全年可補水5.6億立方米。」5日，在「慶祝中華人民共和國成立70周年內蒙古自治區巴彥淖爾市專場新聞發布會」上，內蒙古自治區巴彥淖爾市委書記常志剛公布的這一組數字頗受關注。相對於杭州西湖1400萬立方米的蓄水量，烏梁素海僅2019年前8個月的補水量就已超過27個西湖。

烏梁素海位於內蒙古自治區巴彥淖爾市境內，是地球同緯度最大的濕地、大陸八大淡水湖之一。此前，烏梁素海曾因水質汙染受到關注。

2018年，當地啟動總投資56.78億元(人民幣)的烏梁素海流域山水林田湖草生態修復保護國家試點專案。除生態補水、濕地淨化、網格水道、蘆葦加工轉化等針對烏梁素海本身的內源治理工程外，當地還通過治理流域上流的烏蘭布和沙漠，在周邊開展礦山和草原生態修復，減少周邊城鎮、工業和農業污染等舉措來進行生態治理。

(旺報 )