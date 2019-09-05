桃園市生命線協會指出，1個人自殺會影響身邊6至10名親友，甚至因而跟著走上絕路，強調自殺不是一個人的事，呼籲多尋求資源、一起解決傷痛。（蔡依珍攝）

桃生命線籲自殺者遺族將無助轉成求助

自殺會傷人！研究發現，1個人自殺會影響身邊6至10名親友，甚至因而跟著走上絕路，桃園市生命線協會近3年服務超過200位自殺遺族，從中發現「手足」必須面對喪親、又得裝堅強照顧父母，悲痛更劇、也更容易「走不下去」，強調自殺不是一個人的事，呼籲多尋求資源、一起解決傷痛。

阿秀的妹妹13年前誤闖有婦之夫的婚姻，不幸走上絕路，香消玉殞，阿秀說第一時間自責感席捲而來，沒發現妹妹早已被憂鬱症和躁鬱症所困，事發後大樓左鄰右舍住戶和租戶連夜搬走，住同棟大樓的父母怕觸景傷情、也愧對鄰居，跟著離開。

阿秀難過無法挽救妹妹、還得打起精神照料父母，更要一肩擔起後事，心力交瘁暴瘦10公斤，直到求助生命線、參加心靈輔導講座才漸漸走出陰霾，但疙瘩永遠都在。「不要讓自己落單！」阿秀以自身經驗呼籲有輕生念頭的人、以及自殺遺族多跟人群接觸。

「輕生的人不只帶走自己，連愛他的人的快樂跟色彩也一併帶走了！」桃園市生命線協會主任張翠華指出，桃園市每年平均有300人自殺死亡，影響超過3000位以上親友，統計發現服務的自殺遺族父母有27％、伴侶有22％，而約占18％的手足最受衝擊，除了要「面對悲傷」與「生活適應」，更要肩負「家庭關係協商」及「法律議題」，常見自殺者遺族也希望透過輕生結束痛苦。

「離開人世事情沒有解決，反而是問題會被放大延伸！」張翠華說，大部分的自殺者遺族，面對親友自殺都會經歷無法思考、腦袋麻木、被凍結一般，無法記憶事情，或者會在腦中不斷的重演自殺事件，也會無法停止詢問自殺原因，這些對家屬而言都相當折磨，沒有家屬因死者過世而感到快樂。張翠華呼籲想不開的人將無助轉成求助，和志工一起想辦法，「痛苦可以被理解、孤單可以被陪伴！」千萬不要輕言放棄。

(中時 )