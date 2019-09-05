國民黨的「2019大陸台商秋節聯誼茶會」邀請函。（黃福其／攝）

國民黨的「2019大陸台商秋節聯誼茶會」邀請函。（黃福其／攝）

中秋節將屆，國民黨為搶攻2020大選台商選票，以黨主席吳敦義名義發出邀請函，9月15日下午將在北市君悅酒店舉辦「大陸台商秋節聯誼茶會」，安排歷任黨主席、總統參選人韓國瑜及立委提名人合體，爭取台商支持，合力讓兩岸局勢「撥亂反正」。因有部分台商擔心遭蔡政府貼標籤，吳敦義昨天中常會指示要化解台商疑慮，把人數衝出來。

國民黨指出，每年春節、秋節，國民黨都會舉辦台商聯誼，了解台商近況及需求，同時建立感情，海基會也會舉辦聯誼活動，雙方常「拚場」。去年國民黨在福華飯店以宴席方式開50桌，今年在君悅飯店改為茶會型態，走韓國瑜的庶民風格，只提供礦泉水及簡單茶點，雖然報名的台商每人須繳1千元報名費，但規劃1000人參加，目前已報名近半。

這場活動除了援例由大陸事務部主辦，吳敦義特地指示文傳會及組發會其他部門協辦，積極聯繫台商參與，並邀連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱等歷任黨主席，與大陸交流較頻繁的縣市長參加；目前洪秀柱、韓國瑜都確定會出席。

由於兩岸局勢緊張，由吳敦義具名發出的邀請函，內頁強調「月已圓，人歡聚，同舉杯，共歡慶！」封面設計Ｑ版國父拿國旗、封底印著「撥亂反正」四個大字，兼顧當前政局、節慶氛圍，不少台商透過微信廣為流傳。

不過也有部分台商擔心蔡政府正推動《兩岸人民關係條例》修法，欲新增「中共代理人」條款，一旦出席國民黨活動，恐被貼標籤。為此，吳敦義昨天在中常會指示，聯繫過程要化解台商疑慮，「要辦就認真辦，一定要把規模衝出來。」

有中常委認為，今年因逢2020大選，秋節聯誼確有由黨中央出面，籲請台商挺韓的用意，因此台商出席規模務必達標，否則人數不如預期，反被外界做文章。

知情人士指出，今年初吳敦義有意爭取黨提名參選總統時，曾在九合一選舉感恩之旅，其中的台商場次就由吳作東、常委買單，席開50桌，當時就是希望讓吳多爭取台商支持；如今黨已提名韓選總統，吳具名邀台商茶敘，規模較感恩之旅多一倍，若舉辦成功，正可證明吳沒有私心，全力輔選黨提名人。

(中時 )