國立金門大學往國際化目標邁進，打造多元文化校園。（李金生攝）

國立金門大學新生1222人註冊，今（5）日起連2天接受入學輔導暨校園防災教育課程。（金大提供／李金生金門傳真）

金大校長陳建民以UNLOCK期勉加入大家庭的新鮮人，利用在學期間好好充實自己，開發潛力追求心中的目標。（金大提供／李金生金門傳真）

國立金門大學新生1222人註冊，今（5）日起連2天接受入學輔導暨校園防災教育課程。校長陳建民以UNLOCK期勉加入大家庭的新鮮人，利用在學期間好好充實自己，開發潛力追求心中的目標。

金大本學年度共有新生1222人，其中日間部學士班822人、進修部學士班285人、碩士班學生115人。新生中並有44位非台籍學生，分別來自大陸、港澳、馬來西亞、印尼、越南、阿根廷，讓該校往國際化目標再邁進一步。

陳建民校長率同行政、教學主管歡迎新生加入金大家庭，讚許「新金大人」做出到該校就讀的最好選擇，也讓美麗校園更加生氣蓬勃。他還特別提到，蔡英文總統今年6月到金大參加畢業典禮，也是她今年度出席3所大學畢業典禮中「唯一」的綜合大學，政府未來也將持續支持金大的校務推動，打造成具地區特性、國際視野的大學院校。

陳建民表示，108學年度有90％新生來自台灣本島，而陸生、僑生、國際外生的加入，將形塑多元文化校園，不但學子能彼此激勵、互相交流，師生間也可以互相學習。

陳建民強調，金大學風自由，希望同學們保握在學期間，好好培養自身專業能力。他並以UNLOCK勉勵新生，期盼大家做到了解、包容、體諒，己所不欲勿施於人（Understand）；對新鮮、新奇事務保持好奇心，以激發創新與創意（Novel）；要培養多種語言能力才能有國際移動力（Learning languages）；保持開放的心胸，要多聽、多講，彼此相互學習（Openness）；要有批判能力，獨立思考並學習分辨論述的可信度（Criticism）；對知識的追求並廣泛進行學習（Knowledge）。

陳建民並以馬克吐溫名言期許同學，強調未來不要對沒有做到的事感到失望，希望同學保握現在解開枷鎖、走出避風港，勇敢去探險並訓練自己獨立自主的精神，成為一個夢想家。

(中時 )