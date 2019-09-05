蘆洲國小幼兒園出入口動線不佳，一出幼兒園門就是公車站，人車並行外，家長接送區都是禁停紅線。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

蘆洲國小幼兒園出入口動線不佳，一出幼兒園門就是公車站，人車並行外，家長接送區都是禁停紅線，另家長接送小孩僅能走在狹窄人行道，引發民怨，家長多次向新北市議員李坤城陳情，希望相關單位改善，並設立家長接送區，讓孩子平安上下學。新北交通局回應，針對蘆洲國小家長接送問題，會在9月底前做出改善。

「匪夷所思的工程！」民代怒批幼稚園側門一踏出就與車爭道，蘆洲國小考量小學生和幼兒體型差異大，上下學擁擠恐影響安全，將幼稚園出入口移至忠孝路側門，但幼兒園新設立門口外，就是公車站，接送小孩須人車並行，且門口接送區更是好幾公尺的禁停紅線，家長接送時不是被開單；校園外狹窄人行道勉強符合工程設計標準的1.5公尺，行人交會常有碰撞，安全考量欠所周延，諸多問題引發家長恐慌。

新北市交通局運輸管理科股長黃仲平對此回應，會勘結束會做出調整，將忠孝路上公車格往前5公尺，讓幼兒園不會一出來就是公車格；外頭的10公尺禁停紅線，會劃上可臨停黃線供家長接送，整體工程預計9月底前完成，還給蘆洲國小學童安全的環境。

(中時 )