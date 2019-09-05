安徽省合肥市軌道交通3號線5日正式啟動空載試運行。3號線空載試運行第一趟列車從職教城東站始發，歷時約45分鐘(途中不停靠任何站)，順利抵達終點站幸福壩站。

空載試運行即不載客模擬運營，是3號線在開通運營前最後一個重要調試階段，相當於一次綜合性考試。根據相關規範要求，3號線空載試執行時間不少於3個月，按照低、中、高不同密度進行列車運行，共分為點式ATP模式套跑、CBTC模式套跑、全線模擬跑圖三個階段。其中，全線模擬跑圖階段預計上線列車30列(備2列)，行車間隔4分50秒，按預期實際運營情況進行類比運行。

此外，3號線試運行期間還將穿插開展68項綜合與專項應急演練工作，通過演練強化運營人員的應急處理和設備故障搶修能力。同時，待3號線空載試運行達到相關指標，並且圓滿完成68項應急演練後，將組織專家對3號線開通運營條件進行安全評估。

(旺報 )