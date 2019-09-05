韓國瑜總統選舉政治獻金專戶近日公布，韓粉忙著送「軍糧」，紛紛公布捐款明細及金額，有人捐「2020」、「1011」預祝2020前進總統府，1月11日當選。今天則有位網友決定捐出「1450」，「超暖心」原因也曝光，她揭曉秉持愛與包容精神，「代替1450捐款給韓國瑜，表示1450也支持韓國瑜」。

該名女網友在韓粉社團PO文指出，意境心境捐款，昨晚跟另一半聊天說，網路上的韓粉真的很有才，連捐款數字都象徵意義，於是討論出一個數字，決定今天又加碼，第二波捐款給韓國瑜。

根據照片中捐款收據，該網友是在今天下午3點多，在高雄左營華夏路郵局匯款，金額正是1450元，該網友解釋，原因是韓國瑜提倡愛與包容，「所以韓家軍要代替1450捐款給韓國瑜，表示1450也支持韓國瑜」，最後還特別註明「唯一支持庶民總統韓國瑜」。

網友看完紛紛大讚，「謝謝你們，還超有梗的」、「全民捐糧草給韓國瑜讓他無後顧之憂打贏總統的勝戰」、「賢夫婦真的很有創意，＃感動_感謝_溫暖」。

(中時 )