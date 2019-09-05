8月豪雨造成彰化市大埔截水溝護岸崩塌，現場約有70公尺長護岸崩塌及路面塌陷。（吳敏菁攝）

8月豪雨造成彰化市大埔截水溝護岸崩塌，5日彰化縣長王惠美前往現勘，現場約有70公尺長護岸崩塌及路面塌陷，當場指示水利資源處，即刻進行災害搶修工作，緊急處置，用最快的速度恢復行的安全，並進行道路封閉禁止車輛人員進入。

另外，有關截水溝護岸的部分，因為有20幾年的歷史，已經老舊，目前這段護岸災害復建經費估算約840萬元，縣府已立即啟動災害復健作業，會儘快整修。

王惠美表示，大埔截水溝護岸崩塌，縣府將找出問題所在，第一先用安全樁固定，避免再有滑落的現象，第二是有關住戶及排水相關的部分，縣府會緊急處置。

由於大埔截水溝沿岸有住戶密集，崩塌引起人心惶惶，里長甚至質疑直是否清淤造成塌陷？

王惠美呼籲尊重專業，指出8月幾場豪大雨，沖刷地基是原因之一，區域排水，會累積很多土、長草，該清淤縣府一定要清淤。

水資處表示，大埔截水溝為早期施作的懸臂式擋土牆，擋土牆使用年限較長，近年常因豪大雨造成崩塌，縣府歷年來也多次啟動災害復建進行修復，這次護岸崩塌主因為8月豪雨沖刷舊有護岸基礎，以致基礎掏空造成護岸崩塌及路面塌陷。

目前縣府已於現場吊放紐澤西護欄封閉該區域，並籌備機具打設鋼板樁保護避免二次災害。

(中時 )