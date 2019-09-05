為紓解農業缺工問題，國內開放農會、漁會、合作社及非政府組織等農民團體辦理農業外展服務，農委會今（5）日表示，迄今已審查通過22個外展機構、207人之申請，經核定外展機構將陸續向勞動部申辦外籍移工招募許可，預估首批外展服務外籍移工將於10月份引進。

農委會輔導處表示，農委會受理農民團體申請外展農務服務計畫，邀集產業輔導單位、地方政府及專家學者組成農業勞動力管理小組，審查申請機構所提服務計畫書，截至9月4日止，共受理106件申請案，經農業勞動力管理小組審查，已擇優通過22件、共207人之申請。

輔導處表示，外展機構須負責外籍移工引進、工作分派、住宿與膳食安排、生活管理規劃、教育訓練、職場安全措施及必要的交通接送等管理工作，為評估計畫可行性，申請機構最近1年財務狀況不得有負債等營運風險偏高情形，近3年考核成績至少1年為優等或甲等，申請人數為5人以上具備外展服務擴散量能，以降低營運風險。

輔導處亦指出，外展服務引進移工將協助國內蔬果、雜糧、養豬及養殖漁業等領域工作，初步規劃開放引進400人，未來將視辦理情形、產業需求等，再與勞動部討論是否擴大規模。

(中時 )