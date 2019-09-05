新北市衛生局派員至全盛美食公司留樣檢體採檢。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市介壽國小、錦和高中及文德國小3日爆發疑似營養午餐中毒，207位師生陸續出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉症狀，其中有12人就醫，家長質疑校方刻意隱瞞，事隔2日仍沒有說明原因，新北市教育局表示，已要求供餐業者停業，並由衛生局針對可疑食材採樣送驗，若驗出致病菌將依法開罰。

據了解，供應營養午餐的廠商為全盛美食公司，在新北市30所學校供餐，3日晚間介壽國小陸續傳出有上百位師生腹痛、腹瀉，校方立即通報教育局。

新北市衛生局與教育局在事隔2天後，在今晚發新聞表示，4日及5日分別接獲介壽國小等3所學校通報，介壽國小148人、錦和高中37人、文德國小22人，合計207位師生疑似食物中毒，其中有12人就醫。

家長質疑，教育局直到4日中午過後才要求業者暫停供餐，等於30所學校師生在爆發疑似食物中毒案件後，竟還多吃了一頓有食物中毒疑慮的營養午餐，根本罔顧師生食安，刻意隱瞞！

教育局長張明文表示，食安事件是家長關心重點，應該主動對外說明清楚，因為通報時差問題，直到今天中午30所學校才全面停止由全盛美食公司供應午餐，改由其他合約廠商供餐，未來會檢討。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，事發後已於4日勒令供餐的全盛美食公司立即暫停作業，並派員至3所學校及團膳工廠進行稽查並抽驗留樣檢體，若經判定為食物中毒，可依違反《食品安全衛生管理法》開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，接獲通報第一時間便派員至3所學校及團膳工廠進行稽查並抽驗留樣檢體，3校學童是於3日中午用餐後，陸續出現腸胃不適、拉肚子症狀，不排除是校園營養午餐引起，同時進行學童健康監測並採集人體檢體送驗。

(中時 )