中部政商界聞人、群園集團總裁呂崇民的父親呂國震，是台中知名銀行家，也是建築業前輩，誠信為本，守正不阿為其一生精神寫照，3日中午1時多安詳辭世，家屬隨侍在側，事親至孝的呂崇民與家屬深感哀慟，家屬低調設立佛堂，決定不發訃聞、不舉行公奠，並懇辭奠儀、花圈、花籃、輓聯，擇期預計6日起在台中市西區五權一街自宅開放供花追思。

呂崇民行事備受尊重，講義氣重情份，在社會上有「全台最強大哥」的稱號，在事業上有一片天，不忘投入行善做公益，數十年來，呂崇民與佛學結下不解之緣，推廣佛法，也帶動很多知名人士在普開、普民、普真等佛學精舍鑽研佛法

，至今有上萬人感應法喜。

孝順的呂崇民，生活重心以家人為主，不遠遊，天天相伴照顧父親，近年來已經少有公開活動，即使與友好聚會，也會在晚上呂父就寢前先離席返家，事親不假他人之手。

呂國震年僅13歲獨自負笈東瀛，偷偷帶著父親的西裝外套，在基隆港搭船赴日，志向遠大，以現在觀之，十三歲年紀穿西裝，呂國震曾調侃這段往事「猶如幼兒穿大衣一般」。

孝道傳承，身教是呂崇民對呂父的最大財富，呂父早年離鄉，在日本時適逢母喪，趕不及台奔喪，呂父的大哥寄去母親的牙齒為留念，睹物思母嚎啕大哭，呂父生前每提起此事，還是淚流滿面，引以為憾。

呂國震學成返台後，1947年與任職於彰化銀行的呂張秀琴成婚，結褵至今70餘載，子女皆家庭美滿事業有成的福報之家。

呂國震曾就職於台中州廳稅務局，後進入中區合作社，當到總經理，當時中區財務狀況嚴峻，負債2700多萬，在50、60年前是相當可觀的數字，經呂國震苦心經營後轉虧為盈。

令老台中人津津樂道的是，呂國震在中區合作社期間，完成諸多創舉，包括興建位於中山公園對面，台中市第一棟大型建築合作大樓、合作新村、合作二、三、四、五村及互助新村等集合住宅。

值得一提的是，創建位於東海大學對面，全省第一座示範花園公墓園區，潔淨美觀規畫設計有如觀光景點，即出自呂國震推動。

此外，白手起家後，創設第七信用合作社，沒有使用任何中區合作社的資金，帶領員工認真努力招募社員籌措資金，七信員工以親切有禮的服務態度，及負責關懷的客戶經營，躋身當時全國157家信用合作社經營績效的第一名。

「曾創下年終獎金加發18個月的紀錄！」老員工憶及呂國震的大器，對員工的福利與照顧不手軟，當年追隨的七信同仁至今仍銘記在心，也因為七信體質良好，1997年改制為第七商業銀行，榮獲全國第一家由信用合作社改制為商業銀行的殊榮。

呂國震事業有成，對社會公益引為職志，為幫助弱勢家庭並照顧青少年，1992年與次子呂崇民成立群園基金會，2004年再成立群園關懷協會，提供助學金、貧困家庭生活補助與多項實質公益方案，多年來對於許多失怙的學子和弱勢族群助益良多，遺愛人間的善心，為後人傳頌。

(中時 )