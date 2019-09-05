南投縣觀光產業聯盟協會與福建省泰寧縣旅遊協會簽定合作意向書的雙方與會貴賓。（楊樹煌攝）

為推動南投縣的觀光發展，南投縣觀光產業聯盟協會副理事長魏振宇在南投縣副縣長陳正昇與泰寧縣副縣長梨輝平見證下，與福建省泰寧縣旅遊行業協會專職委員代表肖流泉，共同簽定合作意向書，未來雙方將持續就大金湖與日月潭的觀光、兩地旅遊市場開拓、民間文化交流及兩縣的產業發展等交流事項進行實質推動。

泰寧縣是福建省目前唯一1處同時擁有世界自然遺產、世界地質公園、國家5A級旅遊景區的旅遊地區，而南投縣日月潭風景區是國際著名的觀光景點，縣府希望藉由兩岸實質交流，提升觀光產業發展與旅遊熱度。

南投縣與泰寧縣完成簽定合作意向書後，南投縣觀光產業聯盟協會副理事長魏振宇表示，未來雙方將本著互補合作、互利雙贏的原則，達成合作意向與共識，並充分利用兩地資源優勢，開展雙向聯動性的各種協作活動。

如泰寧每年舉辦環大金湖世界華人山地馬拉松賽、七夕國際帳篷節，將會邀請臺灣選手參賽；同時將參考南投縣府每年舉辦的日月潭國際萬人泳渡盛會、環湖自行車賽的經驗，考慮在泰寧大金湖舉辦相關活動。

此外，由兩地輪流舉辦「大金湖．日月潭」攝影采風、攝影聯展及海峽兩岸「名湖論壇」等系列活動，均將朝向共辦、聯辦、互辦的合作互惠模式，甚至開發其他具有影響力活動，形成海峽旅遊合作的重要模式。

(中時 )