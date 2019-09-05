本名簡宏霖的言明澔，去年10月與前經紀人不歡而散，今年初改名後重新出發，他5日出席台視、三立週日新偶像劇《網紅的瘋狂世界》新戲首映，坦言1年半沒工作收入確實很低潮，一度開始查詢開Uber的申請資格，「但我的車剛好是三門，不符合資格！後來甚至對Uber Eats也動念，結果摩托車壞了」，快到山窮水盡時，只好先未雨綢繆，把車子賣掉。

已有一段時間沒有面對媒體的言明澔，一開始有些忐忑不安，他說，藝名是年初改的，希望改名後更穩定、更順一點，現在自己的心境已比之前成熟很多，沒那麼衝動。改名後，他自己到現在也還沒習慣，但已經把自己調整成新人心態，什麼角色都願意接，「重新開始後，也很想演歪歪的角色，例如精神障礙者、流氓都可以」。

言明澔、姚亦晴、熊熊、項婕如、小樂吳思賢出席台視、三立偶像劇《網紅的瘋狂世界》首映。（台視提供）

他與小9歲的女友從2017年初、對方還是大學生時就開始交往至今，女友陪著他走過演藝事業最低潮，想到自己低潮時滿臉落腮鬍模樣，他笑說：「我女友喜歡的其實是美型男，像小樂那一型！」後來找命理老師取新名，女友也幫著挑選給些意見。問他改名後，女友叫他什麼？他不好意思地笑回「雞蛋」，來由已經忘了，他則是叫對方「貓咪」，因為很常一起去餵流浪貓。最近他終於正式復工拍《網紅的瘋狂世界》，女友也剛考上空姐，「剛好我現在也沒時間陪她，她很成熟，物質慾望不高，不擔心她會變」。

他也透露提供一年多後，今年4月首度到大陸拍戲，因為是復工第一個工作，他雖然前一天就把台詞都背好，卻不斷卡詞，卡到嘴脣發白，「因為太久沒工作了，很緊張想要表現好，不想讓經紀人丟臉，卻又太緊繃，心裡放不開。那一場收工後，我跑去跟導演道歉，保證之後不會再有這狀況」。

他上一部戲《只為你停留》沒拿到片酬，後來又停工一年半，等於1年10個月沒收入，花到快沒錢時，因為不知道下一個工作在哪裡，所以未雨綢繆先把車子賣了，結果一賣了車，就開始工作，「我這段時間做的最後悔的決定就是賣車！」不過卻被旁人提醒「他買了這部車後，上部戲酬勞沒領到，一賣掉，工作就來了，這車顯然是不祥」。他想想也有道理。如今事過境遷，他心平氣和地說：「去年發生的事對我是好事，當下心情不好。但它造就了現在的我，現在心態很好，很開心啦！」



(中時 )