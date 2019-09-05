舞台劇《時光手箱：我的阿爸和卡桑》劇組人員，左起為監製李岡、男主角鄭有傑、女主角大久保麻梨子以及男配角米七偶。(影想藝術文化基金會提供／王寶兒傳真)

陳舊手箱中的信件，悄悄埋藏了近半世紀前的大時代。台日混血兒一青妙將自身家族史，化為文學作品《我的箱子》，在依其文本改編的舞台劇《時光手箱：我的阿爸和卡桑》中也親自上陣，演出自己來台尋根的旅程，在舞台上與過世的父母有了不同的連結。將台日情誼描繪細緻的舞台劇，繼在三月首演後，將至高雄巡演。

一青妙於台灣出生，母親是日本人，父親則為基隆顏家第三代繼承人，在一青妙尚未成年時便已去世。一青妙表示，父親在她小時候，曾經帶著家人到高雄遊玩，擁有非常美好的記憶，後來舉家搬到日本定居，便再也沒機會全家出遊，因此能夠到高雄演出家族故事，對她來說也意義非凡。

《我的箱子》源於一青妙在家中所整理的舊手箱，從箱子裡的書信無意間發現父母過去在大時代下的無奈。日治時期，以礦業發跡的基隆顏家將一青妙的父親送至日本留學，他在返台後卻因台日身分的自我認同，而日漸憂愁，隨著丈夫嫁到台灣生活的一青妙母親，一方面要適應異地生活，一方面也要擔起大家族長媳的身分，兩人在當年的歷史洪流中各自擁有不同的煩惱。《時光？手箱：我的阿爸和卡桑》也忠實呈現出在日治時期的微妙台日情結。

大久保麻梨子在劇中飾演一青妙母親，對於一青妙母親的勇敢，她表示「相當佩服」，自己是因為喜歡台灣，才來台發展，但為了愛情而到異地生活需要十足的勇氣。最近因工作的緣故，採訪了許多與一青妙母親一般，為愛嫁到台灣的日本太太，也在這些努力融入台灣生活的日本太太身上，不斷地看到一青妙母親的影子，相信能從她們身上，得到更多演繹角色的能量。

過去便以霧峰林家為題，拍攝紀錄片《阿罩霧風雲》的導演李崗，在這齣舞台劇中擔任監製。在初見一青妙的文學作品時，對於同樣是台灣知名望族，且是以女性觀點出發的敘事視角相當有興趣，「大家族的故事在歷史上涉及了解釋權，基隆顏家是礦界大家族，在劇中不但增添了礦工的觀點，許多一生不見天日的礦工們也都成為了這部劇背後的支撐。」

(中時 )