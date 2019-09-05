樂透大獎送上門，居然有人棄領獎金！大陸財政部日前公佈的數據顯示，去年大陸全國發行銷售彩票5114億7173萬元（人民幣，下同），逾期未兌獎獎金達25億1277萬元（約合109億元新台幣），湖南、廣東、江蘇的棄獎獎金居全國前三。「2018年超25億獎金逾期未兌」，隨即成為網路上熱議的話題。

由大陸財政部公佈的數據也顯示，棄獎獎金高居大陸全國首位的湖南達7.6億元，分居二三的廣東、江蘇，棄獎獎金分別為1.75億元與1.42億元。另有山東等6省，棄獎獎金亦超過1億元。

至於大陸網友普遍關心「2018年超25億獎金逾期未兌」，且好奇鉅額獎金將被如何處置一事，據大陸《彩票管理條例實施細則》第57條規定：逾期未兌獎的獎金納入彩票公益金，由彩票銷售機構結算歸集後上繳省級財政，全部留歸地方使用。意即25億元的彩票棄獎金，將由各地財政部門進行處置分配。

(旺報 )