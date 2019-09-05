泰山殺人焚屍案 3凶嫌遭聲押禁見 19:372019/09/05 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泰山殺人焚屍3嫌聲押禁見。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰山區52歲施姓男子上月疑遭陳姓、江姓、唐姓3名員工殺害，載運到宜蘭壯圍郊區焚屍8小時後埋藏，檢警今在宜蘭現場挖出疑似施男屍塊，下午陸續將3嫌移送地檢署複訊，晚間7時許複訊結束，認定3嫌涉殺人罪嫌重大，且有逃亡、串證之虞，向法院聲押禁見。 (中時 ) #殺人 #焚屍 #宜蘭 #複訊 #泰山 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 通霄分局召集轄內義警講習 苗栗地檢署檢察長前往宣導反賄 19:352019/09/02 社會 田亞霍玩綁架、撕票、焚屍過戲癮大喊：爽！ 20:542019/09/02 娛樂 田亞霍MV綁架撕票焚屍樣樣來 扮神經病喊爽 04:102019/09/03 娛樂新聞 獨／乃哥現身地檢署 面無表情墨鏡LOOK 10:022019/09/03 娛樂 殺人犯假釋出獄 又參與摩鐵殺人棄屍 11:112019/09/03 社會 2酒駕慣犯酒後互撞 苗檢：勿再酒駕 10:062019/09/04 社會 匪槍擊砂石場 遭少東開怪手砸車倉皇逃 12:392019/09/04 社會 泰山男遭殺害焚屍埋藏 凶嫌下午移送地檢署複訊 16:032019/09/05 社會 焚屍兇嫌遭起底 臉書塑好爸爸形象 17:362019/09/05 社會 焚屍燒整天 阿公以為孫烤肉：整整烤了一天 17:462019/09/05 社會 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 偷情貴婦曝光 富商交出1110次「性愛行事曆」 - 社會 逼喝尿打死人 北市警方南下逮共犯 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 正妹女模挑戰「街頭卸妝」 真面目驚呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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