泰山區52歲施姓男子上月疑遭陳姓、江姓、唐姓3名員工殺害，載運到宜蘭壯圍郊區焚屍8小時後埋藏，檢警今在宜蘭現場挖出疑似施男屍塊，下午陸續將3嫌移送地檢署複訊，晚間7時許複訊結束，認定3嫌涉殺人罪嫌重大，且有逃亡、串證之虞，向法院聲押禁見。

(中時 )