台中市衛生局指出，目前正處於腸病毒高峰期，籲各級學校加強宣導勤洗手。（馮惠宜攝）

才剛開學，腸病毒疫情就拉警報！台中大雅區一家非營利幼兒園從七月起三個月內三度因腸病毒停課，讓接到通知要到幼兒園接孩子返家的家長相當無奈；台中市衛生局指出，目前正處於腸病毒高峰期，籲各級學校加強宣導勤洗手、落實學童健康監測；而依規定只要一周同一班級出現兩例腸病毒病例該班級就必須停課7天，以避免校園腸病毒疫情擴散。

台中市衛生局表示，根據疾病管制署監測資料，台中市腸病毒門急診就診人數從8月25日至31日共計3813人，已連續兩週增加並達流行高峰，而傳統腸病毒疫情每年5月底至6月中達到高峰後，9月份會再出現一波流行期。此外，今年至9月1日止台中亦累計4例腸病毒併發重症病例，幸病患都已康復出院。

為防止校園疫情擴散，台中市只要該區今年曾出現腸病毒71型病例，幼托機構或國小只要同班一周內出現兩例腸病毒個案，就必須停課7天；台中大雅區一非營利幼兒園，七月、八月以及近日都因此停課，其中八月那次停課，全班甚至有1／3都感染腸病毒。

一名家長表示，孩子雖然都未被感染，但三個月內每月停課一次，有點太頻繁，尤其他和太太都在上班，孩子一停課就必須托長輩幫忙安罝，真的很無奈。

衛生局表示，停課是為了防止校園疫情擴散，而衛生局長曾梓展也憂心開課後腸病毒疫情再升溫，提醒學校跟家長除了教導學童正確洗手觀念，也要落實學童健康監測。

另外，可針對學童常接觸的物體，如門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶手、玩具、遊樂設施、寢具及書本等，以含氯漂白水做重點性消毒，只要用次氯酸鈉濃度5到6％的巿售家庭用含氯漂白水，取5湯匙（約15至20 c.c.）或小瓶養樂多1瓶（約100c.c.）的量，加入10公升自來水中，攪拌均勻即可使用。

曾梓展提醒，若學童經醫師診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7日，避免與其他幼童接觸，避免出入公共場所，降低腸病毒交叉感染風險。一旦發現感染腸病毒的幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快以及無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮的肌抽躍反應等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

(中時 )