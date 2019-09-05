挺台灣在地農業！繼屏東、高雄、彰化跟南投後，全聯今（5）宣布首度攜手嘉義縣政府，於9月6日起推出「嘉義物產展」，有布袋、東石的牡蠣，義竹鄉的金目鱸，新港鄉的空心菜，大林鎮的烏殼綠竹筍，民雄鄉的珍珠芭樂...等新鮮食材，通通在全聯門市買得到！

全聯5日舉辦記者會，由嘉義縣長翁章梁、全聯執行長謝健南一同出席，推薦嘉義應景好物產，並展示選用金目鱸魚、嚴選鮮蚵變出的「泰式香料紙包鱸魚」和「法式焗烤鮮蚵」的創意烤肉菜色，以及多款嘉義經典伴手禮，不用遠赴嘉義就買得到。

全聯指出，全聯近年積極推廣台灣在地好物，2019年更以「一地一好物」的概念，持續推薦台灣在地農產與名物，這波「嘉義物產展」於9月6日至10月3日在全台門市展開！

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義是農業大縣，農業發展一直是十分重視的課題，在中秋節前夕，嘉義縣政府與全聯公司合作，推薦布袋、東石的牡蠣，義竹鄉的金目鱸，新港鄉的空心菜、大林鎮的烏殼綠竹筍、民雄鄉的珍珠芭樂等，都是新鮮現採產地直送至全聯門市，讓民眾買的安心、吃的放心。

全聯執行長謝健南表示，近來因大雨，使得中南部的生鮮蔬果價格都不穩定，全聯為保障農民，預計在此檔期採購超過1,500噸的農產品，也提供民眾實在優惠的價格，今年可以運用嘉義的金目鱸魚、東石及布袋的鮮蚵等，不只「吃對時」更符合「依旬而食」的概念，估計在節令帶動下可望創造3.3億元的業績。

(工商 )