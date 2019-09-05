飛兒樂團（F.I.R.）將推新單曲〈無限青春〉（Forever Young），邀來日本大無限樂團合作，談到2團的結緣，因F.I.R.7月發布改編大無限樂團歌曲〈深邃森林〉中文版翻唱影片，祝賀大無限樂團成軍滿20週年，而大無限樂團的成員伴都美子、大渡亮也看到該視頻，立刻轉發至粉絲專頁，也對F.I.R.表達謝意，隨後在雙方經紀公司的牽線下，討論各自對於音樂的理念與想法，展開合作。

F.I.R.日前赴日本艾迴許多歌手指定的錄音室錄製歌曲，他們初次見面，F.I.R.主唱韓睿（Lydia）特別練習日文自我介紹，在現場演唱〈深邃森林〉日文原曲，獲得原唱伴都美子的稱讚，Lydia笑說：「真是受寵若驚。」

阿沁也興奮表示，當初是大無限樂團的第一張專輯，讓他開始學習彈電吉他及創作，「在20年之後能與偶像一起製作歌曲、飆彈電吉他，真是作夢都沒想到的事情。」此外，F.I.R.當天送上《末日青春：補完計劃》專輯、鳳梨酥和琉璃藝術品，讓伴都美子和大渡亮直呼「太開心」，2人很喜歡台灣的鳳梨酥。

(中時 )