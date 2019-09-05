侯昌明、李千那擔任「第54屆廣播金鐘獎」主持人，兩人5日出席記者會，李千那透露，爸爸首次聽到主持邀約秒回「不要吧」，她聽到的當下雖然緊張，但仍勇敢接下，第一時間向黃子佼請益。侯昌明6日正逢50歲生日，被問到如何慶祝，他笑稱8月全家已在美國慶祝，每次生日都是全家齊聚，今年因為女兒在美國求學格外有感觸，不過他仍點菜老婆曾雅蘭Cosplay埃及豔后。

李千那坦言接下廣播金鐘主持的心情，「當下聽到邀約有點腿軟，但立刻答應，真的很瘋狂，但我想在29日之前都無法放鬆了。」談到父親她笑說：「我家的火鍋店走眷村氛圍，明明風格不太搭，他還硬要放我的海報跟專輯，我哥一直很生氣。」她透露此次會挑戰以往前所未見的尺度，不僅主持，也準備了性感唱跳。

侯昌明（左）、李千那談近況。（三立提供）

侯昌明連兩年主持廣播金鐘，他坦言，「還是想主持電視或廣播節目，雖然不是沒人洽談，但企畫不對，我也不敢接。」期待有好節目上門洽談。提及50歲生日，他表示，「今年生日感覺特別不一樣，女兒出國，我們家4個人8月在美國已經慶祝了。」他透露家人每次生日都聚在一起，今年對他來說心情很不一樣。

(中時 )