中市萬和宮每年皆會發送獎學金，今年即將於9月下旬及10月初發放，圖為去年發放時，萬和宮董事長蕭清杰（左2）關心發放流程。（萬和宮提供／黃國峰台中傳真）

台中市萬和宮信眾子女獎學金及家境清寒學子獎助學金，即將受理申請，已經持續42年的信眾子女獎學金，9月16日至30日辦理，並且將國中學年學業平均成績降為85分以上；107年增設的設籍並居住南屯區，就讀大學以上家境清寒學子獎助學金，除原有的大學部、碩士班，今年增加博士班，10月1日至15日接受申請。

萬和宮董事長蕭清杰說，受到少子化影響，近幾年申請人數略減，為維持獎學金發放七、八百萬元的額度，去年12月間召開的第19屆第12次董監事聯席會議修正通過獎學金申請辦法，將國中學年學業平均成績由86分降為85分，高中職則維持83分以上、大專院校84分以上。獎學金仍為國中每名3千元、高中職4千元，大專院校5千元。

107年新增的萬和宮家境清寒學子獎助學金，除原有的大學部及碩士班之外，董監事聯席會也修正增設博士班。獎學金分別為大學部每人1萬元、碩士班1萬5千元、博士班2萬元。

兩項獎金適用對象不同，信眾子女獎學金適用對象為各地的國中、高中及大專院校學子，新增的獎助學金則限為設籍並居住南屯區，就讀教育部認可之各公私立大專院校大學部及碩士班在學優秀清寒學生，一戶以一名為限。

(中時 )