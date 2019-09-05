新北市長侯友宜於今5日下午18時出席在淡水海關碼頭舉行「立穩根基，共創未來：[email protected]—1979年後美台關係展」開幕茶會，由國立台北藝術大學南北管樂團帶來精采表演拉開序幕，民眾透過展覽回顧過去40年美國在台協會與台灣建立夥伴關係。

侯友宜致詞時，感謝協會文化交流，多次將優質音樂團體帶到新北市，讓市民朋友享受高水準音樂饗宴，也表示，新北市是台灣最大城市，基礎設施完善、交通便捷且人力資源充沛，是經貿與文化重鎮外，成為宜居城市也是市府團隊不變的施政目標。歡迎美國企業到新北市投資，其中座落在新北市的Google 台灣新園區就是代表。

侯強調，新北市國際交流秉持發揮軟實力外交，除了能透過城市外交輔助正式外交的限制，未來新北也會持續以城市的靈活角色，積極參與國際性事務，在國際社會的連結過程中絕不會缺席。

侯表示，在文化交流方面，新北市政府與美國在台協會屢次共同主辦音樂會，希望藉由公開音樂會和交流活動，讓台灣人更了解美國豐富的音樂作品和多元文化，希望未來新北市與美方於國際經貿、教育文化能有更密切往來和合作交流。

(中時 )