真是夠倒楣！台中詹姓女子去年8月間騎機車行經中區民權路、柳川東路時，突然遭一旁的馬姓男子以手肘襲胸，接著又遭馬男的葉姓女友毆打成傷，原因竟是馬男與葉女吵架、卻找上無辜的詹女洩憤，詹女憤而控告2人性騷擾、傷害，台中高分院分別判處2人6月、4月刑期。

判決指出，馬男與葉女是情侶關係，2人在去年8月5日晚間因細故吵架，便喝酒澆愁，之後馬男見到詹女騎機車經過，竟突然趨前熊抱住詹女、還以手肘碰觸詹女胸部，嚇得詹女連人帶車摔倒，並大喊「性騷擾」。

未料，在一旁的葉女不但沒有阻止男友行徑，反倒跟著上前暴打詹女2巴掌，雙方發生肢體衝突，詹女被打得頭部、臉部及右側手腳都有挫傷，怒告馬、葉性騷擾及傷害，而葉女也對詹女提出傷害告訴。

馬、葉2人出庭時供稱，是因為喝酒又吵架、情緒失控才會衝到馬路，並與路過的詹女發生衝突，沒有性騷擾、傷害的情況。葉女更說，是詹女先拿安全帽打人，為阻止對方才會出手。

法官認為，詹女無故被男子熊抱，嚇得出手反擊屬於正當防衛，判詹女無罪，而馬男因同時觸犯性騷擾、傷害罪，依刑責較重的傷害罪判處6月刑期、葉女則被判4月刑期，可易科罰金。

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(中時 )