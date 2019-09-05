舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》今（5日）正式在兩廳院售票系統-戲劇類開賣啟售，由監製李崗率領劇中男女主角鄭有傑、大久保麻梨子及飾演和枝初戀情人的米七偶出席記者會。即日起到9月30日有早鳥75折優惠，舞台劇將於高雄大東文化藝術中心，演出時間為2019年12月6日至7日。

李崗表示，當初對一青妙的原著很感興趣，但舞台劇不以紀錄片方式呈現，除了因為製作規模成本考量，也希望透過一青妙女性敘事視角，呈現大時代感人的小故事，帶給觀眾除了考究歷史背景知識之外，更多的是留下感動人心的影響。他說一路走來，舞台劇在排演的過程中，看到導演與演員各顯神通，創造出角色的層次與立體感，彷彿舞臺劇有了自己的生命，讓他印象深刻。

李崗今出席記者會。

鄭有傑與大久保麻梨子非常懷念一起排戲的時光。鄭有傑表示，雖然3月已首演結束，但他感覺顏惠民這角色一直在他身上存在著，近半年來，他因拍片到九份、基隆、雪山等，總會想起顏惠民這個角色，覺得心情和以往不同。無獨有偶的，女主角大久保麻梨子也表示，這段日子她和許多日本太太聚會，過程中也會想起當初一青和枝嫁來台灣的心情。鄭有傑喊話，接下來的巡演一定比首演更好看。

舞台劇中號稱「最沒有殺傷力的前男友」、「日本大仁哥」的臼倉先生由米七偶飾演，他提到這是一個大時代的小人物，大年紀的小角色故事。當主持人開玩笑問他，現實中看到鄭有傑會不會因為劇中情敵關係而有不同心情？他說，當他演出時就完全沉浸在角色裡，不會因戲中故事而有不同心情。

原著作者一青妙透過影片表示，她依舊還記得小時候和父親到高雄蓮花壇遊玩，以及一起去吃牛奶大王的甜蜜回憶。在她騎車環島時，對於高雄的美景一直記憶深刻，非常期待能和《時光の手箱》一起到高雄演出，也期待在高雄的日本人也能進劇場一同感受故事。 本次舞台劇將於10/1正式售票，於9月底前則有75折早鳥優惠。場次及座位有限，想要一睹基隆顏家輝煌風采及早搶購。圖/影想文化藝術基金會提供

李崗（左起）、鄭有傑、大久保麻梨子、米七偶今為舞台劇造勢。

(中時 )