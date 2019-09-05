電影《花椒之味》鄭秀文、賴雅妍及李曉峰飾演自幼分隔三地的三姊妹，3人在片中火葬場用各自語言送走離世的父親，未料3位演員情緒一發不可收拾，即使導演麥曦茵喊卡依然哭不停，鄭秀文說：「3人就繼續擁成一團，盡情哭出來。」她今來台為品牌站台時談到新片，表示連配音時都哭到忘我，不忘提醒台灣影迷，「比較容易流眼淚的朋友請記得帶面紙入場。因為有些情節挺感動的。」

另外，因3姊妹在父親喪禮上才首次相聚，麥曦茵為呈現她們的複雜情緒，特地在靈堂安排場面鋪張的道教儀式，並邀請去年金馬獎最佳男配角袁富華客串一角。但劇組必須在狹小空間中調度3姊妹和其他人的互動，拍攝時間又緊迫，不斷考驗著演員們的演技。

資深演員吳彥姝近年以《北京遇上西雅圖之不二情書》、《相愛相親》入圍金馬最佳女配角，此次飾演可愛又任性的外婆。她私下個性溫暖開朗，在片場一眼認出飾演孫女的李曉峰，立刻拉近2人距離。李曉峰表示吳彥姝身上有一種魔力，對戲時一看到她的眼睛，自己的心也就融化了，在片場還經常忍不住親吻對方，直呼：「這位婆婆實在太可愛！」該片12日上映。

鄭秀文、賴雅妍及李曉峰飾演自幼分隔三地的三姊妹。（華映提供）

(中時 )