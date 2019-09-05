近期新開的政論節目大玩KUSO梗，演短劇宣傳博關注，主持人前主播邱沁宜拉起300萬的名牌登機箱，同樣是前主播的搭檔郭岱軒，演起韓劇《太陽的後裔》上演「團結」戲碼，更搭上近日軍人節，蔡英文總統號召大家穿軍服上街風潮，另類博眼球。

《高點NOW新聞》兩位主持人郭岱軒（左）、邱沁宜（右）上演《太陽的後裔》當中劇情。（圖／《高點NOW新聞》提供）

國民黨及韓國瑜陣營將於本週日（8日）將在新北市舉辦造勢大會，擬號召至少10萬人到場。這是韓在黨內初選過關後，第一場大造勢活動，且從他的故鄉新北市出發，當天包括前後任黨主席馬英九、洪秀柱、吳敦義及前縣長林豐正、周錫瑋等都將到場，並招喚出「鋼鐵韓粉」相挺，營造大團結氣勢。

《高點NOW新聞》主持人與來賓合照；台北市立委李彥秀、新北市立委張宏陸、桃園市議員黃敬平以及政經專家汪潔民。（圖／《高點NOW新聞》提供）

政論節目《高點NOW新聞》近日也邀請台北市立委李彥秀、新北市立委張宏陸、桃園市議員黃敬平以及政經專家汪潔民，一同上節目討論泛藍「團結」有沒有譜？兩位前主播主持人更以韓劇《太陽的後裔》巧喻「團結」，桃園市議員黃敬平甚至在節目上大秀歌喉唱起「你走你的路」指出郭台銘勢必「中秋起義」，與國民黨分道揚鑣。

邱沁宜、郭岱軒在錄影後巧扮宋慧喬和宋仲基，韓劇海報經典一幕，穿軍服的仲基蹲下幫喬妹看腳傷勢。兩人也在化妝間玩起「壁咚」，一旁經常錄政論節目的立委李彥秀笑稱：「沒看過政論節目錄影氣氛那麼輕鬆快樂的！」

(中時電子報)