連江縣政府交通旅遊局補助20對新人，陸續登上西莒拍攝婚紗。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

連江縣政府交通旅遊局補助20對新人，陸續登上西莒拍攝婚紗。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

連江縣政府交通旅遊局補助20對新人，陸續登上西莒拍攝婚紗。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

連江縣政府交通旅遊局為推廣觀光，推動「愛在莒光」婚紗攝影比賽，邀請20對新人以「方塊海」為主題拍攝婚紗，每對補助1萬2000元，新人們9月初陸續登上西莒製造甜蜜記憶。交通旅遊局長林長青表示，未來會視預算、爭取繼續舉辦。

馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀，每年4至9月為藍眼淚旺季，但除了藍眼淚外，馬祖還有戰地風光、方塊海、芹壁村等美景。

連江縣政府表示，方塊海為法國南部小島雷島的著名美景，但是現在不用花大錢、長途跋涉，在馬祖西莒的坤坵沙灘就可以看到世界美景，因此舉辦「愛在莒光」婚紗攝影比賽，邀請新人、攝影師一起觀光、探索馬祖的美景。

「愛在莒光」補助20對新人至馬祖拍攝，除此之外，攝影比賽總獎金高達15萬元，第一名最高可獲得5萬元的獎金。新人們9月初陸續抵達西莒，準備各式不同風格婚紗，有運動風、旗袍風、禮服風等，伴隨美景製造甜蜜記憶。

(中時 )