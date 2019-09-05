國軍第一個「聯合兵種營」今編成 20:012019/09/05 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸軍裝甲586旅，今天成為國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊。(圖/軍聞社提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 參謀總長沈一鳴為匾成單位授旗，象徵實驗編裝展開。(圖/軍聞社提供) 國防部發言人臉書剛發貼文，陸軍裝甲586旅是一支訓練有素、戰力堅強的部隊，在今天成為國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊！面對中共與日俱增的威脅，國防部完成「聯合兵種營」組織調整，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力！ 「仗要怎麼打，部隊就怎麼練；作戰任務在哪裡，部隊就在哪裡訓練」，沈總長強調，透過精實的訓練，才能產生戰力，以「創新、不對稱」的作戰思維，結合戰術戰法，採「先專業專長訓練，再組合訓練；先兵種協同，再軍種聯合作戰」方式，提升部隊整體防衛戰力。 (中時 ) #部隊 #國軍 #聯合兵種營 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－國共內戰中白崇禧的一聲歎息 04:102019/09/02 兩岸藝文 煙桿子痛擊槍桿子 美國國防部菸害年耗500億元 11:172019/09/02 生活 軍人節前夕 吳品叡到雲嘉巡防區指揮部慰勉國軍弟兄 19:162019/09/02 生活 日擬設警察部隊 巡邏釣魚台 04:102019/09/03 國際大事 又消費？蔡盼國人替穿軍服上街軍人加油 網噓爆 11:412019/09/03 政治 蔡英文：鼓勵國軍多穿軍服上街 13:542019/09/03 政治 海軍慶93軍節好有愛 陪老人、兒童展「國軍有愛」 15:072019/09/03 社會 軍人節 海軍響應「國軍有愛」及「榮耀軍裝」活動 15:562019/09/03 軍事 蔡英文：鼓勵國軍多穿軍服上街 04:092019/09/04 話題觀察 委國總統警告哥倫比亞可能攻擊 下令軍演 14:092019/09/04 國際 軍事熱門新聞 紐時：武力之外 陸對台恐使殺手鐧 - 軍事 烏克蘭委託以色列升級MiG-29戰機 - 軍事 國軍第一個「聯合兵種營」今編成 - 軍事 大升級！ 陸轟6N傳10／1秀3亮點 - 軍事 反制！陸靶機可模擬F35陪殲20練功 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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