參謀總長沈一鳴為匾成單位授旗，象徵實驗編裝展開。(圖/軍聞社提供)

國防部發言人臉書剛發貼文，陸軍裝甲586旅是一支訓練有素、戰力堅強的部隊，在今天成為國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊！面對中共與日俱增的威脅，國防部完成「聯合兵種營」組織調整，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力！

「仗要怎麼打，部隊就怎麼練；作戰任務在哪裡，部隊就在哪裡訓練」，沈總長強調，透過精實的訓練，才能產生戰力，以「創新、不對稱」的作戰思維，結合戰術戰法，採「先專業專長訓練，再組合訓練；先兵種協同，再軍種聯合作戰」方式，提升部隊整體防衛戰力。

(中時 )