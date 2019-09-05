前國民黨立委孫大千批評退撫基金績效去年-1.14％，竟然還有臉拿經營績效出來炫耀，考試院副院長李逸洋今表示，孫大千的目的無非是要證明退撫基金很爛；只有對於投資無知的人，才會認為在全球發生重大股災時，基金還能賺錢。

李說，孫單挑去年的投資績效來羞辱退撫基金，同時也證明了自己對於投資市場完全陌生，因為去年底發生股災，MSCI全球指數下跌9.42％，台灣股市加權股價指數下跌8.6％，退撫基金的-1.14％表現與他所舉的兩個世界模範基金相比，美國加州公務員退休基金(CalPERS)去年的績效是-3.5％，荷蘭公教人員退休基金(ABP)是-2.3％，台灣的退撫基金有比別人差嗎？差在哪裡？

他說，只有對於投資無知的人，才會認為在全球發生重大股災時，基金還能賺錢，他要反問孫大千有什麼妙方，能在股市下跌將近10％時還能賺錢？去年管監兩會同仁及委外團隊，已經做了最大的努力來保障軍公教人員的退休權益。

李逸洋說，其實這兩個世界模範退休基金，近幾年經營績效也有下滑情況，CalPERS近5年年平均收益率為5.1％，ABP近3年為4.8％，另外全世界規模最大的日本政府退休投資基金(GPIF)近19年績效為3％，與退撫基金3.32％相近。

他說，至於台灣退撫基金為什麼績效會低於這兩個世界模範生，主要原因是資產配置上的資本利得比例比他們低很多，高報酬就是高風險，退撫基金把安全與收益同等看待，沒有一味追逐高報酬所導致。

(中時 )