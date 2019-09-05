黃子佼、郭靜5日出席育成基金會「第11屆繪畫成果展」開展記者會，兩人展現藝術天分，郭靜更是發揮畫功，在展場牆面揮灑出美麗的圖畫。黃子佼近日與未婚妻孟耿如做婚前健康檢查，他笑稱健檢結果很正常，雖然聽報告的當下彷彿回到校園生活，但沒有任何問題。談到生子進度，他坦言，「媽媽比較辛苦，完全以耿如想法為主。」

黃子佼這次入圍電視、廣播金鐘4項獎項，被問到是否有機會拿獎，他表示，「本來覺得很開心入圍，但靜下心看了一下競爭者，覺得沒有太大信心。」不過他也強調，雖然各組入圍人馬檯面上都很競爭，甚至互相叫囂，但其實私下彼此都傳恭喜簡訊，大家都是好朋友。至於外傳他與吳宗憲可能一起致意，恭喜張小燕獲終身成就獎，他回應，「這個獎項歷年都是由文化部聯繫獲獎者，以獲獎者想法為主，我們再接獲通知配合。」他強調完全尊重師父張小燕的想法。

黃子佼（左）讚郭靜繪畫天分。（育成基金會提供）

郭靜被問到近況，她表示，「九月會有個人畫展，收錄從小到大的畫作。」黃子佼肯定她的畫功，但還是不忘放閃，「耿如還是第一。」話語一出，引起郭靜與現場一片大笑。

(中時 )