黃子佼、郭靜5日出席育成基金會「第11屆繪畫成果展」開展記者會，兩人展現藝術天分，郭靜更是發揮畫功，在展場牆面揮灑出美麗的圖畫。黃子佼近日與未婚妻孟耿如做婚前健康檢查，他笑稱健檢結果很正常，雖然聽報告的當下彷彿回到校園生活，但沒有任何問題。談到生子進度，他坦言，「媽媽比較辛苦，完全以耿如想法為主。」
黃子佼這次入圍電視、廣播金鐘4項獎項，被問到是否有機會拿獎，他表示，「本來覺得很開心入圍，但靜下心看了一下競爭者，覺得沒有太大信心。」不過他也強調，雖然各組入圍人馬檯面上都很競爭，甚至互相叫囂，但其實私下彼此都傳恭喜簡訊，大家都是好朋友。至於外傳他與吳宗憲可能一起致意，恭喜張小燕獲終身成就獎，他回應，「這個獎項歷年都是由文化部聯繫獲獎者，以獲獎者想法為主，我們再接獲通知配合。」他強調完全尊重師父張小燕的想法。
郭靜被問到近況，她表示，「九月會有個人畫展，收錄從小到大的畫作。」黃子佼肯定她的畫功，但還是不忘放閃，「耿如還是第一。」話語一出，引起郭靜與現場一片大笑。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。